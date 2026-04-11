NHK連続テレビ小説「風、薫る」で同枠初出演を飾るAぇ！group佐野晶哉（24）が、作品登場を前に取材に応じた。

見上愛（25）と上坂樹里（20）のダブル主演で、日本で初めて近代看護学を学んだ女性2人を描く。佐野は見上演じるりんの良き相談相手・島田健次郎役で新しい言葉や外国語に詳しい役どころ。フランス語のレッスンにも取り組んだ。初登場シーンでも披露し「無駄に格好いいやつが登場したなとなった。凄く良かったです」と満足げ。「日本語より緊張しなかった。（役が）知識をひけらかす時間だと思うので俺も“どうや、こんだけしゃべれんねんぞ”と思ってやりました」と堂々の“デビュー”を振り返る。

芝居は見上との対峙（たいじ）が多く「台本を読んでも一番“りんさん”が素をさらけ出しているのがきっと（自身が演じる）“しまけん”の前。見上さんにどんな顔をさせるかが僕の一番の仕事と思って現場にいます」と演じがいを感じている。“謎の男”とも紹介される役柄。「明治という縮こまりがちな世の中で島田は外国に目を向けている。その好奇心や言語に詳しい部分がりんの救いになる。2人がどう発展していくのか楽しみにしてほしい」と呼びかけた。

撮影と並行し、グループは全国ツアーを開催中。平日は朝ドラ撮影、土日はライブの毎日だ。「絶対に喉はからせへんなと。もちろん（ライブでも）全部出し切るけどバランスは難しい。喉のケアは普段以上に気にしています」と模索が続く。

グループは昨年11月4人体制で再出発。国民的ドラマ枠への出演を機に飛躍した俳優も多く「グループにとって大事なタイミングで大きなチャンスを頂いた。“ものにしないといけない”とグループとしての責任感もある」と強いまなざし。「今変わらんかったら、いつ変わるんやと。自分の顔を広めるいいチャンス。朝ドラにもまた呼んでもらえるようになりたいし、いつか大河にも出演できるような役者にならないといけない」と、ビッグチャンスをつかみ取る覚悟だ。

◇佐野 晶哉（さの・まさや）2002年（平14）3月13日生まれ、兵庫県出身の24歳。幼少期に劇団四季「ライオンキング」でヤングシンバを演じる。16年8月2日に入所。主な出演作に映画「明日を綴る写真館」（24年）、テレビ朝日系ドラマ「離婚後夜」（24年）。グループでの担当楽器はドラム。1メートル79、血液型B。