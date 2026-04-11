コラボ第二弾きた！【GU新作】大人カジュアルコーデに合わせたい「メンズアイテム」

前回大きな注目を集めた【GU（ジーユー）】×【ENGINEERED GARMENTS（エンジニアド ガーメンツ）】のコラボが、待望の第二弾として再登場！ 「New American Riviera」をテーマに、「快適さと遊び心を備えた」アイテムが揃います（公式オンラインストアより）。ゆったりとしたシルエットのメンズアイテムは、女性が取り入れることで、抜け感のある大人カジュアルに。オンラインストアでの先行販売を経て、4月17日より通常販売がスタート予定。今のうちにチェックしておきたい注目のコレクションです。

涼感と抜け感が映えるサマージャケット

【GU】「コードレーンジャケット ENGINEERED GARMENTS」\3,990（税込）

公式オンラインストアによると、クラシックなアメリカンリゾートスタイルを現代的にアップデートしたという今作。こちらのジャケットは、シャツのようにさらっと羽織れて、見た目にも涼やかな仕上がり。背面のタックがボリュームを生み、リラックス感のあるシルエットに整えます。ワークウェア由来のポケットディテールが、さりげないアクセントとして利いているのもポイント。畝織り特有の凹凸感が肌離れをよくしてくれるので、これからの季節も心地よく着られそう。さらっと羽織るだけで、肩の力が程よく抜けた大人カジュアルに。