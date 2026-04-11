俳優の成宮寛貴が、１７日にスタートする日本テレビ系新バラエティー「金曜ミステリークラブ！！！」（金曜・後７時）で約１０年ぶりに地上波で演技を披露することが１１日、分かった。初回２時間スペシャルの再現ドラマにゲスト出演することを同局が発表した。

「金曜ミステリークラブ！！！」は２月２０日をもって終了した「ニノさん」の後番組。世界の不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”。千鳥・ノブがＭＣを務め好評を博した特番がレギュラー化し、「ニノさん」でＭＣを務めた「嵐」二宮和也がＭＣに加わった。

実際に起きた出来事をＶＴＲドラマとして放送するというコンセプトで、成宮は今回「瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件」を題材にした記者を演じた。当時３歳の女の子と妊娠中の母を含む一家が、命がけで自由を求め日本総領事館に駆け込む瞬間をとらえた映像は、世論を揺るがし、国際問題にも発展する世紀のスクープとなった。記者は、自らの命にも危険が及ぶと知りながら、極秘亡命を「なぜ？」「どうやって？」撮影したのか―？極限の中で戦ったひとりの日本人記者を、成宮が迫真の演技で表現する。

成宮は昨年３月に配信されたＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「死ぬほど愛して」で８年ぶりに俳優復帰。同年１２月の日本テレビ系「メシドラ」で９年ぶりにバラエティー番組に出演したことも反響を呼んだ。成宮は「二宮和也さんと千鳥のノブさんがパーソナリティーを務める、日本テレビの新しいバラエティー番組。実際に起きた出来事をＶＴＲドラマとしてお届けするというコンセプトの中、記念すべき第１回に参加させていただきました。今回『瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆け込み事件』を題材にした記者を演じました。ぜひご覧ください」とコメントを寄せた。