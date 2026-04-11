◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

巨人がヤクルトを下し、貯金を今季最多の２とした。先発したドラ１ルーキー・竹丸和幸投手（２４）が６回途中で８安打を浴びながら１失点で切り抜けプロ２勝目をマークした。打っては増田陸の先制打、泉口の中押し打に加え、２―１の７回には今季初めて５番に入ったＴ・キャベッジ外野手（２８）が右翼席上の壁を直撃する特大の３号ソロで貴重な追加点を挙げ、３カードぶりに初戦をものにした。

やはり竹丸は持っている男だった。１点リードの４回２死一、二塁。カウント２―２から赤羽へ５球目を投じた瞬間、突如足元から崩れ落ちた。「軸足が滑ってバランスを崩して。投げなきゃいけなかったので、とりあえずボール投げた感じ」。左足を滑らせ、転倒しながら投じた球は大きくそれてワンバウンド。二塁走者のオスナが三塁へ走り出すと、すかさず捕球した岸田が送球し、盗塁死が記録された。奇跡のトリックプレー？でピンチを脱出。肝っ玉ルーキーはニヤリと笑い、ジョークをさく裂させた。

「あれは…狙ってやりました」

阿部監督もまた「トリックプレーみたいになっちゃったね」とニヤリ笑った。

初回から真っ向勝負で挑んだ。「真っすぐで押して、いけるところまで押していこうと思っていました」。先頭・長岡には全球ストレートで三ゴロに。初回に投じた１４球のうち、１３球が直球だった。その後は徐々にチェンジアップなど変化球を増やし、タイミングをずらしながら６回途中１失点。８安打を浴びながらも耐え抜いた。「これだけ打たれたので、負けてもおかしくなかったんですけど、うまく粘れた。そこはすごいよかった」。前回登板では５四死球と制球に課題が残ったが、この日は１四球のみ。修正力も光った。

先発ローテを回る投手は通常、登板２日後が休養日。球団初の新人開幕白星を挙げた後の３月２９日は、自力で調べたという美容室へ足を運んだ。「投げていて邪魔だったので切りました」。さっぱりと短くなった髪で心機一転、２勝目に向け再スタートした。

そしてプロ初黒星を喫した３日のＤｅＮＡ戦の翌々日は、昼過ぎまで夢の中。「起きて朝飯は食べたんですけど、２度寝したら昼だったんですよ。１３時を過ぎていて…。めっちゃ寝ました」。社会人時代から趣味に「睡眠」を挙げるほど寝ることが大好き。「寝たらだいたい、なんとかなる。気づいたら次の日でしたね」。自分のペースを崩さず存分にリフレッシュタイムを過ごし、体力をチャージ。この日の好投へつなげた。

お立ち台では、７回に本塁打で追加点を与えてくれたキャベッジに「Ｔｈａｎｋ Ｙｏｕ」と笑う余裕も見せた。前回の悔しさをバネにし、リリーフ陣にも助けられながら手にしたプロ２勝目。ポーカーフェースの竹丸にも心なしか笑顔が増えてきた。（北村 優衣）

◆竹丸に聞く

―投球は苦しい中でも最少失点。

「バックに助けてもらったのと、まああの、あの（４回の）トリックプレーが結構大きかったかなと思います（笑）」

―過去に同じような経験は？

「引っかかってあんな感じになったことはあって。あれで走者アウトになったのは初めてです」

―前回から見直した点。

「フォームだったり、あとは打者に対する考え方。打たれる分にはしょうがないかなっていう考えです」

―ここまでほとんど長打を打たれていない。

「結構強い当たりを打たれているので、そこに関してはたまたまかなというのはあります」

◆記録メモ 新人の竹丸（巨）が２勝目。球団の新人で２勝以上は２３年田中千（２勝）、船迫（３勝）以来、左腕では１９年高橋優貴（５勝）以来だ。４月までに２勝も高橋が４月２勝して以来になる。