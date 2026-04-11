巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１０日、Ｇ球場室内練習場で行われた３軍全体練習に参加し、順調な回復ぶりを示した。５日の３軍・航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）に「１番・二塁」で１７５日ぶりに実戦復帰したが、守備時に打者走者と交錯して左肩を痛めて交代していた。

この日はフリー打撃で快音を響かせ、シートノックでは二塁で軽快な動きを披露。会田３軍監督は「軽症で済んで良かった。バッティングも強く振れているし大丈夫だね」と安堵（あんど）の表情を見せた。順調なら１１、１２日のファームリーグ・ＤｅＮＡ戦（平塚）で復帰する可能性もある。

昨年１０月に両股関節を手術し、キャンプは故障班でスタート。リハビリを重ね、こぎつけた復帰戦でアクシデントに見舞われたが、幸い大事には至らず。１軍は２年目・浦田が二塁のポジションで奮闘。それでも攻守で存在感のある吉川の復帰は、チームにとって大きい。キャンプ中には「ファンの皆さんの前で、元気にプレーしている姿を見せられるように頑張りたい」と意欲を見せていた背番号２。１軍復帰に向けて着々と調整を進める。