Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２４）がこのほど、ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）の取材会に出席した。

女優・見上愛（２５）と上坂樹里（２０）がダブル主演する本作は、看護の世界を切り拓く２人のナースの冒険物語。１３日から登場する佐野は、主人公りん（見上）の良き相談相手の青年・島田健次郎（通称シマケン）を演じる。

佐野は、本作が朝ドラ初出演で「ばあば（祖母）が朝ドラ大好きで毎朝必ず見ているので、泣いて喜んでくれた。ばあばの日常に入り込めることがすごくうれしい。ばあば孝行できました」と笑顔がはじける。

昨年メンバーに出演を報告し「みんな喜んでくれて、（末澤）誠也君がトイレで一緒になった時に『来年は佐野、よろしくな』とまじめなトーンで言ってくれた。グループにとってもほんまに大事な時期なのでこの大きなチャンスをものにしたい」と背筋を伸ばす。

憧れの撮影現場は「どこを切り取っても『朝ドラや！』と思います」と感激の表情。島田は外国語に造詣が深く、謎の多い男だ。フランス語のセリフにも挑み「日本語より緊張しなかった。シマケンはきっと自分の言語能力をひけらかして、今の言葉でいうとイキりながら話していると思うので、自分も『どうや、こんだけしゃべれるぞ』というつもりで演じました」。

自身の名前の「晶」にちなみ、「お日様３つ分のパワーで皆さんの一日の始まりを照らせたら」とお茶の間に“Ａぇ（ええ）朝”を届けるつもりだ。（奥津 友希乃）

◆佐野 晶哉（さの・まさや）２００２年３月１３日、兵庫県出身。２４歳。小学生の頃から劇団四季の舞台に立ち、１６年に事務所入所。２４年、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの最年少メンバーとしてＣＤデビュー。ドラム担当。