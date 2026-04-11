◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―５阪神（１０日・バンテリンドーム）

左脇腹の筋損傷から復帰して、２度目のマウンドとなった守護神・松山が４失点で今季初黒星を喫した。

３―１の９回に登板。佐藤と大山の連続長単打で１点を返されると、なおも２死一、三塁から代打・前川に右翼線への二塁打を浴び、尾田のファンブルも絡んで２点を失った。さらに近本の適時二塁打で、４点目を奪われてイニング途中のＫＯ劇。昨季、セーブ失敗が一度だけだった絶対的クローザーは「あっさりやられた」と潔く認めた上で「反省して、隙のない投手を目指す」とリベンジを誓った。

今季９敗のうち、救援投手に黒星がつくのはこれで５度目。継投に苦しむ井上一樹監督は「これから先、あいつが守護神でやっていってもらわないと困る。（調整が）遅れてたってのも、気持ちがあいつの中で、ねじがきっちり、はまりきってないところもひょっとしたらあるかもしれないし」と、かばった。「信頼っていうのは、１回失敗したからってのは（変わりは）ない。コンディションとか、ハートの部分をもう一回ケアしながらって感じですかね」と言い切ったが、ワーストタイの借金６で再び単独最下位に転落した。