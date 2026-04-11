◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第１日（１０日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

通算１勝の稲垣那奈子（２５）＝三菱電機＝が７バーディー、ボギーなしの６５で回り、首位に立った。石坂ＧＣ開催の大会記録（２４年最終日の阿部未悠、２５年第１日の安田祐香）に並ぶビッグスコアをマーク。早大出身の文武両道プロは昨年６月のリゾートトラストレディス以来の２勝目を目指す。今季日本ツアー初参戦の渋野日向子（２７）＝サントリー＝は７３で５７位と出遅れた。

台湾ホンハイレディース第２日（３月１３日）で８８もたたいた稲垣が、４週間でＶ字回復だ。１２番パー５で残り９０ヤードの第３打を４８度のウェッジでピン５０センチに絡めるスーパーショットなどで７バーディーを量産し、６５をマーク。首位スタートを切った。

プロが８８をたたくことは珍しい。「ショットがどこに行くか分かりませんでした。台湾では風が強いこともありましたけど」と振り返る。さらに今季５戦で４度の予選落ち。「先週までと何が違うのか、自分でもよく分かりません」と慎重に話すが「考え方」を変えることがきっかけとなった。「打てないのに打ちたいところばかり考えていました。あまり考えないようにしました」。

パットも工夫した。２戦前は、長尺と通常の長さのパターの２本を入れた。今大会は通常のパターでプレーしているが、スタート前には長尺パターで練習。「手だけではなく、体を使う感覚がつかめる」と説明。地元・埼玉県で復調した。

早大出身の稲垣は昨年６月のリゾートトラストレディスで東京六大学出身の女子選手としてツアー初優勝を飾った。初優勝より難しいと言われる２勝目に向けて文武両道の女子プロは「（大たたきをした）２日目に注意したい」と見据えた。（竹内 達朗）

◆稲垣 那奈子（いながき・ななこ）２０００年８月２４日、埼玉・川口市生まれ。２５歳。早大卒。両親の影響で１０歳からゴルフを始める。１９年、東京・共立女子第二高から早大スポーツ科学部に入学。２３年に卒業し、同年１１月のプロテストに合格。２５年、ツアーで初優勝し、メルセデスポイントランク３６位と躍進。初のシード権を獲得。趣味は音楽鑑賞とドライブ。１６４センチ。