ボートレース福岡のG1「福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は11日に開幕する。初日、2日目とドリーム戦が組まれており、きょう11日の12Rが第1弾。まずは地元の西山貴浩が1号艇で登場する。

西山を信頼する。素性の悪くないエンジンを背に前検の感触も及第点。きっちり逃げてシリーズに弾みをつける。好機力を武器に宮地、新田雄が襲いかかる。当地巧者の篠崎も侮れない。菊地は上積みが急務だ。

＜1＞西山貴浩 悪くない。出て行く感じはないけど、下がってもいなかった。ペラはまだ叩いていないし、初日にじっくりやりたい。

＜2＞菊地孝平 そのまま乗ったら下がったので、ペラは叩いた。それでもあまり良くない。特に伸びが弱そう。起こしも良くない。

＜3＞宮地元輝 これはいいエンジンだと思う。班では強めだったし、試運転も瓜生（正義）さんや重木（輝彦）選手より強め。手前から良くて伸びもいい。合えばレスポンスももっと良くなりそう。

＜4＞新田雄史 伸びていたし、班では一番良かったと思う。ペラは理想的な形をしていたので、ギアケースを見るくらい。起こしには鈍さがあったけど、走り出したら伸びていた。

＜5＞磯部誠 もらったまま行った。普通で、特に違和感はなかった。班の比較もそんなに変わらなかった。

＜6＞篠崎仁志 まだ何もしていない。足は普通くらいで悪い部分はなかった。起こしも気にならない。