デビュー初勝利は、記憶にも記録にも残る忘れられないものだった。

昨年11月16日のとこなめ9R、＜1＞長谷川雅和＜2＞石塚裕介＜3＞小野勇作＜4＞佐々木康幸＜5＞真鳥章太＜6＞鈴木というメンバーで行われた一戦は2コースから握った石塚に長谷川が応戦。佐々木の4カド捲り差しも勢いがなく最内を差した鈴木がスルスルと抜け出し、そのまま先頭でゴール。しかも3連単51万7830円は、とこなめの最高配当記録を塗り替える大波乱決着だった。

レース後のインタビューでは「1マークは落ち着いていけたかと思うんですけど、これからやらないといけないことが多いと思ったので、それを改善してもっといいレースができるようにしたいと思います」と喜びに浸りつつも地に足のついたコメントを残した。

その後はコンスタントに白星を積み重ね、ここまで6勝。勝率も3・64と137期の中ではダントツの数字を挙げている。

それでも本人は満足していない。それどころか、初勝利の時と同じでストイックな姿勢を崩さず「スタートが全然行けていないです。もっと安定させないと（今期の平均スタートタイミングはコンマ18）」と貪欲なポーズを見せる。

これも「（勝率）4点を取れるようにしたいです」という最初の半年間に掲げた目標があってこそ。前節の尼崎（3月27〜31日）は最後まで調整の正解を見いだせず6、6、4、5、6、4、3着と舟券に絡めなかったが、今は学びの期間。苦い経験を糧にして進化を続けていくに違いない。

24年オールスター（多摩川）で定松勇樹が登番5000番台以降初のSGウイナーとなり、末永和也も昨年のSGダービー（津）で栄冠に輝くなど、近年はヤングレーサーの台頭が目立つ。当然、鈴木にもその期待がかかる。いきなり才能の片りんを見せた20歳が、青雲の志を抱いて大舞台に立つ日を楽しみにしたい。

※数字はいずれも10日現在

◇鈴木 雄登（すずき・ゆうと）2005年（平17）10月3日生まれ、愛知県出身の20歳。愛知支部の137期生。昨年9月の養成所チャンプ決定戦では準優勝。同期に港理樹、安藤瑠希、藤田康生、志賀美優ら。1メートル65。血液型B。