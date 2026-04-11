ふぉ〜ゆ〜越岡裕貴主演『メイユール・ソワレ』10月上演決定！「舞台上」で巻き起こる予測不能コメディ
越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）が主演を務める舞台『メイユール・ソワレ〜最高の夜公演〜』が、10月24日より京都劇場、10月28日より銀座 博品館劇場にて上演されることが決定した。
【写真】ふぉ〜ゆ〜越岡裕貴、願望告白「ジャニーズ事務所に公式で推されたい」
本作は、京都を拠点に活動し、テンポの速い会話劇で人気を博すカンパニー「THE ROB CARLTON」の村角太洋が脚本・演出を手がける標準語と関西弁のウェルメイドなコメディ。
物語の舞台は、ロンドン発の舞台『男たちの番か？』の日本版を上演している関西人キャスト4人の公演会場。マチネ（昼公演）を無事に終え、ソワレ（夜公演）の幕が開いたその瞬間、聞こえてくるはずの台詞の代わりに響いたのは……「本番中の舞台上での寝息」だった。
アレルギー薬の副作用で爆睡してしまったキャストを抱え、果たして舞台は無事に幕を下ろせるのか。前半の劇中劇が後半の舞台上で巻き起こる展開とリンクし、すべての伏線が爆笑へと変わる怒濤のクライマックスは見逃せない。
主人公の高潔役を務めるのは、グループ活動のみならず数々の舞台で主演を務めるなど、確かな演技力と華やかなパフォーマンスで観客を魅了し続けている越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）。本作では、「役者都合で台本を変えてはならない」というストイックな信条を持つ俳優を演じる。物語のキーパーソンでありながら、生真面目ゆえにどこか抜けた天然なキャラクターとして、劇中の混乱をさらに加速させる。
越岡は「ロンドンで上演された戯曲を関西人キャスト4人が日本版として上演するストーリー…ということで、作・演出家である村角さんのもと、コミカルなセリフが多い会話劇でスピード感あるこの作品がどうなるのか、今からわくわくしております。ぜひ、劇場でこの世界観を堪能していただきたいです、待ってますー！」とコメントを寄せた。
また、長身を活かしたダイナミックな芝居と端正なルックスで、2.5次元舞台をはじめとする話題作に次々と出演し注目を集める加藤将が、座組最年少の若手役者・小林茂篤（こばやし・しげあつ）役を演じる。客席で妻子が見守る中、子どもに見せるには少々刺激の強い（？）ハードボイルドな劇中劇に戸惑い、葛藤する若き父親としての一面も見どころの一つだ。
さらに、本作の作・演出を手がける村角太洋が主宰するカンパニー「THE ROB CARLTON」のメンバーであり、作品の音楽も担当するマルチな才能の持ち主・村角ダイチ（THE ROB CARLTON）が、中堅俳優・前河原順（まえがわら・じゅん）役で登場。劇中劇の重要な局面で「アレルギー薬による猛烈な眠気」に襲われるという、コメディの火種となる大役（？）を担う。舞台上で本気で眠りこけるという、究極の“動かない芝居”に注目だ。
そして、劇団「M.O.P.」での活動を経て、映画・ドラマ・舞台とジャンルを問わず第一線で活躍し続ける名バイプレーヤー・三上市朗が、座組最年長のベテラン役者・上里一太郎（かみざと・いちたろう）役として登場。舞台に重厚感を与える。台詞をきっかけに動きを組み立てる緻密な役作りを身上としているため、予期せぬアドリブやハプニングにはめっぽう弱いという、ベテランらしからぬ可愛らしい一面をユーモラスに演じる。
舞台『メイユール・ソワレ〜最高の夜公演〜』が、京都劇場にて10月24日〜25日、銀座 博品館劇場にて10月28日〜11月8日上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■脚本・演出：村角太洋
2023年にTHE ROB CARLTONで上演した『Meilleure Soirée』は、私たちの想像を超えてお客様に楽しんでいただいた忘れられない作品です。今回、越岡さん、加藤さん、三上さんにご共演いただき、会場は京都劇場と博品館劇場。あゝ、虎の子がこんなに大きくなるなんて。なによりもとにかく劇中劇「男たちの番か？」の説得力が異常に増すと思います。トリプルコール、必至でございますよ。最高の公演をご覧いただけるよう、心を込めてお届けいたします。
■高潔役：越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）
この度、『メイユール・ソワレ』に高潔役で参加させていただきます、ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴です。ロンドンで上演された戯曲を関西人キャスト4人が日本版として上演するストーリー…ということで、作・演出家である村角さんのもと、コミカルなセリフが多い会話劇でスピード感あるこの作品がどうなるのか、今からわくわくしております。ぜひ、劇場でこの世界観を堪能していただきたいです、待ってますー！
■小林茂篤役：加藤将
この度、舞台『メイユール・ソワレ』に出演することになりました加藤将です！ これは、ほんまに今から凄く楽しみです！！！ たくさんの見所がある中でも、ストーリーが展開していく中での伏線回収だったり、実際役者として何度も舞台を経験しているからこそ感じる焦りや緊張感を直に味わいながら、役としてお客様に最高のヒヤヒヤを感じてもらえるコメディをお届けしていきたいです！
■前河原順役：村角ダイチ（THE ROB CARLTON）
この作品は、THE ROB CARLTONにとってとても大事な作品です。今回また、こうして新しい座組で立ち上がることになりました。魅力的な俳優の方々に囲まれて少し緊張していますが、うまく紛れ込みながら自分の役割を果たせたらと思っています。劇場でお会いできるのを楽しみにしています。
■上里一太郎役：三上市朗
この作品の初演版を観た後、村角氏に「この作品のモデルは俺か？」と半ば本気で尋ねました。というのも昔、私も同じように鼻炎の薬をもらって飲んだ後、ひたすら眠気と闘って舞台の本番を勤めた経験があったからです。頻繁にはありませんが、舞台上では知られざる事象が起こる事もあります。そんな舞台の裏側を笑いの絶えないエンタメに昇華させたこの作品、自分が参加できる機会をいただき、かなり前のめりで挑もうと思っております。
【写真】ふぉ〜ゆ〜越岡裕貴、願望告白「ジャニーズ事務所に公式で推されたい」
本作は、京都を拠点に活動し、テンポの速い会話劇で人気を博すカンパニー「THE ROB CARLTON」の村角太洋が脚本・演出を手がける標準語と関西弁のウェルメイドなコメディ。
物語の舞台は、ロンドン発の舞台『男たちの番か？』の日本版を上演している関西人キャスト4人の公演会場。マチネ（昼公演）を無事に終え、ソワレ（夜公演）の幕が開いたその瞬間、聞こえてくるはずの台詞の代わりに響いたのは……「本番中の舞台上での寝息」だった。
主人公の高潔役を務めるのは、グループ活動のみならず数々の舞台で主演を務めるなど、確かな演技力と華やかなパフォーマンスで観客を魅了し続けている越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）。本作では、「役者都合で台本を変えてはならない」というストイックな信条を持つ俳優を演じる。物語のキーパーソンでありながら、生真面目ゆえにどこか抜けた天然なキャラクターとして、劇中の混乱をさらに加速させる。
越岡は「ロンドンで上演された戯曲を関西人キャスト4人が日本版として上演するストーリー…ということで、作・演出家である村角さんのもと、コミカルなセリフが多い会話劇でスピード感あるこの作品がどうなるのか、今からわくわくしております。ぜひ、劇場でこの世界観を堪能していただきたいです、待ってますー！」とコメントを寄せた。
また、長身を活かしたダイナミックな芝居と端正なルックスで、2.5次元舞台をはじめとする話題作に次々と出演し注目を集める加藤将が、座組最年少の若手役者・小林茂篤（こばやし・しげあつ）役を演じる。客席で妻子が見守る中、子どもに見せるには少々刺激の強い（？）ハードボイルドな劇中劇に戸惑い、葛藤する若き父親としての一面も見どころの一つだ。
さらに、本作の作・演出を手がける村角太洋が主宰するカンパニー「THE ROB CARLTON」のメンバーであり、作品の音楽も担当するマルチな才能の持ち主・村角ダイチ（THE ROB CARLTON）が、中堅俳優・前河原順（まえがわら・じゅん）役で登場。劇中劇の重要な局面で「アレルギー薬による猛烈な眠気」に襲われるという、コメディの火種となる大役（？）を担う。舞台上で本気で眠りこけるという、究極の“動かない芝居”に注目だ。
そして、劇団「M.O.P.」での活動を経て、映画・ドラマ・舞台とジャンルを問わず第一線で活躍し続ける名バイプレーヤー・三上市朗が、座組最年長のベテラン役者・上里一太郎（かみざと・いちたろう）役として登場。舞台に重厚感を与える。台詞をきっかけに動きを組み立てる緻密な役作りを身上としているため、予期せぬアドリブやハプニングにはめっぽう弱いという、ベテランらしからぬ可愛らしい一面をユーモラスに演じる。
舞台『メイユール・ソワレ〜最高の夜公演〜』が、京都劇場にて10月24日〜25日、銀座 博品館劇場にて10月28日〜11月8日上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■脚本・演出：村角太洋
2023年にTHE ROB CARLTONで上演した『Meilleure Soirée』は、私たちの想像を超えてお客様に楽しんでいただいた忘れられない作品です。今回、越岡さん、加藤さん、三上さんにご共演いただき、会場は京都劇場と博品館劇場。あゝ、虎の子がこんなに大きくなるなんて。なによりもとにかく劇中劇「男たちの番か？」の説得力が異常に増すと思います。トリプルコール、必至でございますよ。最高の公演をご覧いただけるよう、心を込めてお届けいたします。
■高潔役：越岡裕貴（ふぉ〜ゆ〜）
この度、『メイユール・ソワレ』に高潔役で参加させていただきます、ふぉ〜ゆ〜の越岡裕貴です。ロンドンで上演された戯曲を関西人キャスト4人が日本版として上演するストーリー…ということで、作・演出家である村角さんのもと、コミカルなセリフが多い会話劇でスピード感あるこの作品がどうなるのか、今からわくわくしております。ぜひ、劇場でこの世界観を堪能していただきたいです、待ってますー！
■小林茂篤役：加藤将
この度、舞台『メイユール・ソワレ』に出演することになりました加藤将です！ これは、ほんまに今から凄く楽しみです！！！ たくさんの見所がある中でも、ストーリーが展開していく中での伏線回収だったり、実際役者として何度も舞台を経験しているからこそ感じる焦りや緊張感を直に味わいながら、役としてお客様に最高のヒヤヒヤを感じてもらえるコメディをお届けしていきたいです！
■前河原順役：村角ダイチ（THE ROB CARLTON）
この作品は、THE ROB CARLTONにとってとても大事な作品です。今回また、こうして新しい座組で立ち上がることになりました。魅力的な俳優の方々に囲まれて少し緊張していますが、うまく紛れ込みながら自分の役割を果たせたらと思っています。劇場でお会いできるのを楽しみにしています。
■上里一太郎役：三上市朗
この作品の初演版を観た後、村角氏に「この作品のモデルは俺か？」と半ば本気で尋ねました。というのも昔、私も同じように鼻炎の薬をもらって飲んだ後、ひたすら眠気と闘って舞台の本番を勤めた経験があったからです。頻繁にはありませんが、舞台上では知られざる事象が起こる事もあります。そんな舞台の裏側を笑いの絶えないエンタメに昇華させたこの作品、自分が参加できる機会をいただき、かなり前のめりで挑もうと思っております。