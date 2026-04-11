チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は、筆者が実際に採用している投資戦略とポートフォリオを紹介します。

王道のはずなのに…

「インデックス投資」の物足りないポイント

長年のデータや検証を見れば、個人投資家にとって効率のいい投資は「長期×積み立て×インデックス投資」です。

これはもう、疑いようのない“王道”です。



それでも、投資をしていると心のどこかでこう思う瞬間があるはずです。

「インデックスだけじゃ、ちょっと物足りない」

「もう少し大きくリターンを狙ってみたい」

そんな欲が出てくるのは自然なことです。

実際、多くの人がインデックス投資を軸にしつつ、アクティブファンドや個別株への投資を組み合わせています。

その理由のひとつが「インデックス投資は取り崩しにくい」という現実的な問題です。インデックス投資は20年、30年先の資産形成を目指すものなので、長い期間、資金を投入し続けるだけになり、投資のうまみを感じにくいのです。

成果を実感するには、膨らんできた資産を一部売却すればいいわけですが、そこには心理的なハードルがあります。

元本が大きくなるほど複利の効果で効率的に資産を増やせるため、途中で部分的に売却して取り崩していたら増えなくなってしまうからです。それをわかったうえで、これまでコツコツ積み立てを長期で続けてきた投資家が、売却に舵を切るのは意外と勇気のいることなのです。



そこで、多くの個人投資家は、アクティブファンドや個別株の短期投資、中期投資も合わせて行うことで手元の現金を増やし、生活資金や投資資金に回すことを考え、実践しています。

では、個別株における投資戦略とは、どのようなものでしょうか？

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