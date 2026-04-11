【暴風警報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表 11日03:46時点
気象台は、午前3時46分に、暴風警報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表 11日03:46時点
留萌地方では11日朝から11日夕方まで、上川地方では11日昼前から11日夕方まで、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■留萌市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■士別市
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
11日にかけて注意
■名寄市
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■当麻町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■比布町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■愛別町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■中富良野町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■和寒町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■剣淵町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■下川町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■美深町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■音威子府村
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■中川町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■幌加内町
□暴風警報【発表】
11日昼前から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■増毛町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■小平町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■苫前町
□暴風警報
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■羽幌町
□暴風警報
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■天売焼尻
□暴風警報
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■初山別村
□暴風警報
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■遠別町
□暴風警報
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■天塩町
□暴風警報
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s