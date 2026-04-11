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気象台は、午前3時46分に、暴風警報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表 11日03:46時点

留萌地方では11日朝から11日夕方まで、上川地方では11日昼前から11日夕方まで、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■留萌市
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■士別市
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■名寄市
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■富良野市
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■当麻町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■比布町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■愛別町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■上川町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■東川町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■美瑛町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■上富良野町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■中富良野町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■南富良野町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■占冠村
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■和寒町
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■剣淵町
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■下川町
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■美深町
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■音威子府村
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■中川町
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■幌加内町
□暴風警報【発表】
　11日昼前から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■増毛町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■小平町
□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■苫前町
□暴風警報
　11日朝から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■羽幌町
□暴風警報
　11日朝から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■天売焼尻
□暴風警報
　11日朝から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

■初山別村
□暴風警報
　11日朝から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

■遠別町
□暴風警報
　11日朝から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

□なだれ注意報
　11日にかけて注意

■天塩町
□暴風警報
　11日朝から11日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s