ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２４６ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間14:19）（日本時間03:19）
ダウ平均 47939.32（-246.48 -0.51%）
ナスダック 22890.71（+68.29 +0.30%）
CME日経平均先物 57295（大証終比：+435 +0.76%）
欧州株式10日終値
英FT100 10600.53（-2.95 -0.03%）
独DAX 23803.95（-3.04 -0.01%）
仏CAC40 8259.60（+13.80 +0.17%）
米国債利回り
2年債 3.804（+0.037）
10年債 4.317（+0.042）
30年債 4.914（+0.034）
期待インフレ率 2.377（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.058（+0.070）
英 国 4.835（+0.086）
カナダ 3.480（+0.029）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.25（-0.62 -0.63%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4780.70（-37.30 -0.77%）
ビットコイン（ドル）
73015.56（+587.13 +0.81%）
（円建・参考値）
1163万1379円（+93530 +0.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47939.32（-246.48 -0.51%）
ナスダック 22890.71（+68.29 +0.30%）
CME日経平均先物 57295（大証終比：+435 +0.76%）
欧州株式10日終値
英FT100 10600.53（-2.95 -0.03%）
独DAX 23803.95（-3.04 -0.01%）
仏CAC40 8259.60（+13.80 +0.17%）
米国債利回り
2年債 3.804（+0.037）
10年債 4.317（+0.042）
30年債 4.914（+0.034）
期待インフレ率 2.377（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.058（+0.070）
英 国 4.835（+0.086）
カナダ 3.480（+0.029）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.25（-0.62 -0.63%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4780.70（-37.30 -0.77%）
ビットコイン（ドル）
73015.56（+587.13 +0.81%）
（円建・参考値）
1163万1379円（+93530 +0.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ