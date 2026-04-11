NY株式10日（NY時間14:19）（日本時間03:19）
ダウ平均　　　47939.32（-246.48　-0.51%）
ナスダック　　　22890.71（+68.29　+0.30%）
CME日経平均先物　57295（大証終比：+435　+0.76%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10600.53（-2.95　-0.03%）
独DAX　 23803.95（-3.04　-0.01%）
仏CAC40　 8259.60（+13.80　+0.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.804（+0.037）
10年債　 　4.317（+0.042）
30年債　 　4.914（+0.034）
期待インフレ率　 　2.377（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.058（+0.070）
英　国　　4.835（+0.086）
カナダ　　3.480（+0.029）
豪　州　　4.967（+0.056）
日　本　　2.428（+0.049）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.25（-0.62　-0.63%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4780.70（-37.30　-0.77%）

ビットコイン（ドル）
73015.56（+587.13　+0.81%）
（円建・参考値）
1163万1379円（+93530　+0.81%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ