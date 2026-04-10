銀座コージーコーナーは、4月10日から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）で瀬戸内レモンを使った焼菓子「瀬戸内レモダン」を販売する。

甘酸っぱくて爽やかな味わいが人気のレモンスイーツ。銀座コージーコーナーでは、まろやかな酸味を特徴とする瀬戸内レモンを使用した焼菓子アソート「瀬戸内レモダン」が今年も登場する。



瀬戸内レモダン（5個入）

コンセプトは懐かしのレモンスイーツをモダン（現代風）にアレンジした焼菓子。瀬戸内レモンの果汁・ピール（果皮）・ペーストを使用した3種類の焼菓子をアソートした。ふわっと爽やかな香りが広がるレモンケーキ、刻んだレモンピールの果肉感がアクセントのパウンドケーキ、軽やかな酸味が心地よいクッキー。しっとり、ふんわり、さっくり、さまざまな食感でレモンの魅力を楽しめる。

パッケージはレモンのイラストが目を引くレトロモダン調のデザイン。自宅でのおやつやちょっとした手土産、ギフトにおすすめのレモンスイーツを利用してほしい考え。



瀬戸内レモダン（10個入）

「瀬戸内レモダン」では、瀬戸内の太陽をたっぷりあびた“瀬戸内レモン”のおいしさが楽しめる、3種の焼菓子をアソートした。「瀬戸内レモンケーキ」は瀬戸内レモン果汁＆ペーストを生地に練り込んだ爽やかな味わいになっている。

「瀬戸内レモンパウンド」はふんわり食感から広がる瀬戸内レモンのすがすがしい甘ずっぱさに、瀬戸内レモンのピール（果皮）の果肉感とほろ苦さをプラスした。

さっくり食感のクッキーは生地に瀬戸内レモンのピールを練り込み、レモンの甘ずっぱさをお楽しみいただける味わいに仕立てた。

なお、はちみつを使用している商品がある。一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。

［小売価格］

瀬戸内レモダン（5個入）：702円

瀬戸内レモダン（10個入）：1728円

（すべて税込）

［発売日］4月10日（金）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp