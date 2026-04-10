アツギは、昨年3月の発売以降好評を得ている「冷感UVアームカバー」の新色を、アツギオンラインショップで4月3日に発売した。アツギ公式Shop 楽天市場店では4月11日から新色の販売を開始する。「冷感UVアームカバー」は、タイツのようなフィット感でずり落ちにくく、最大99％以上の高いUVカット率（ライトグレーのみUVカット率98％以上。その他カラーはUVカット率99％以上）に加え、真夏でも快適に着用できる接触冷感・吸水速乾性を備えたアームカバーになっている。

紫外線量が増え始めるこれからの季節、UV対策の強い味方になるアームカバー。昨年春夏シーズンの発売以降好評を得ているアツギのオンラインショップ専売アイテム「冷感UVアームカバー」に、消費者の声から生まれた明るめカラーの新色が登場する。





「冷感UVアームカバー」はタイツの製法を応用したアツギならではの設計。よく伸びて腕に心地よくフィットし、ずり落ちにくいのが特徴。丸編み仕様で腕の横に縫い目が無く、優しい肌当たり。最大99％以上の高いUVカット率と、UPF50＋で日焼けの原因となる紫外線を低減する。さらに接触冷感加工を施しているため、ひんやり涼しい肌触りだとか。吸水速乾加工によって汗をかいても素早く乾きベタつきにくいので、真夏でも快適だという。

「冷感UVアームカバー」は指先まで使いやすいことにこだわっている。アームカバーを付けていてもスマートフォンや自転車のハンドルが滑らないよう、手のひらの形状に合わせた「A」の形のすべり止めを付けている。着用したままスマートフォンなどの操作ができるよう指先部分を開けているが、親指部分にも長めの生地を付けて日差しをガード。ずり上がりも防止する。

要望の多かった明るめカラーが新登場。やや青みを含んだライトグレー、柔らかな色合いのモカグレー、どんなコーデにもなじむホワイト、落ち着いた印象のオークルの4色をラインアップした。最大99％以上のUVカット率とUPF50＋で、日差しが気になる季節の手元を紫外線からやさしく守る。従来カラーのブラック、ダークグレーも合わせて全6色展開。手持ちの洋服のテイストやシーンに合わせて、ぴったりの1色を選べる。

［小売価格］1760円（税込）

［発売日］4月3日（金）

※アツギ公式Shop 楽天市場店では4月11日（土）

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp