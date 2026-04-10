ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開しているPerfect Suit FActory（以下、P.S.FA）は、4月10日に、TRANS CONTINENTS（トランスコンチネンツ）から、イタリア・マルラーネ社製ウール生地を100％使用した春夏対応の軽量ビジネススーツ「MARLANE（マルラーネ） スーツ」をP.S.FA店舗（一部店舗を除く）で発売する。高温多湿な日本の夏でも快適に着用できる半裏仕様を採用しながら、高度な縫製技術によって立体的なフォルムと高級感を実現した、春夏シーズンの推奨商品になっている。

同商品は、通気性に優れたイタリア・マルラーネ社製の生地を使用し、裏地を極力省いた半裏仕様を採用することで、蒸れを抑え軽い着心地を実現した。一般的に、附属を省いた軽量化は保形性の維持が難しく、高度な縫製技術を要するが、同商品では熟練の技術によって丸く立体的なフォルムを保ち、生地本来の風合いをダイレクトに感じられる仕上がりとなっている。

デザイン面では、クラシックかつトレンド感のある3つボタン段返り仕様ジャケットを採用。フロントやラペル端には、手縫い風の表情が美しいAMFステッチを施すことで、軽量ながらも仕立ての良さが際立つ高級感を演出した。さらに、袖口は実際にボタンの開閉が可能な本切羽仕様となっており、細部にまでこだわりを詰め込んでいる。

また、内側には贅沢な大見返し仕様を採用し、脱いだ際の見栄えにも配慮。暑い夏でも重く見えないベージュ、ブラウン、ネイビーの3色展開で、ビジネスシーンにおいて品格と快適さの両立を求める人に最適な一着になっている。

［小売価格］4万9900円（税別）

［発売日］4月10日（金）

P.S.FA＝https://perfect-s.com