グローバル刃物メーカーの貝印は、グルーミングツールブランド「AUGER（オーガー）」から「ウォッシュタオル」を4月10日から発売する。

グルーミングツールブランド「AUGER」は、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地よいものへと導くべく2022年3月に誕生し、今年ローンチから4年目を迎える。

新発売の「AUGER ウォッシュタオル」は、日本製で圧倒的なボリューム感とやさしい使い心地が叶える驚きの吸水力を持つ上質な使い心地のタオル。2023年に発売した「フェイスタオル」の約半分の大きさで、シェービング後や洗顔後に顔を拭いたり、持ち歩きも可能なサイズで携帯しやすく、多目的な利用が可能になっている。

「ウォッシュタオル」は、糸の中に空気を取り込む特殊な撚糸加工を施した糸「スーパーゼロ」を採用。糸と糸の間に隙間を作り空気を含ませることで、驚きの吸水性、速乾性、軽さを実現している（一般の糸との比較）。パイルは長めに仕上げ、綿100％ならではの肌あたりのよさと圧倒的なボリューム感でふんわりやわらかな素材になっている。

色はAUGER独自の染色を施している。同じく日本製の現行品「AUGER ヘアターバン」や「AUGER フェイスタオル」と揃えての利用や、ギフトにもおすすめのアイテムになっている。

「AUGER ウォッシュタオル」は、AUGERのヘアターバンやフェイスタオルと同様に糸の中に空気を取り込む撚糸工法「スーパーゼロ」を用いたボリューム感たっぷりのパイル地が心地よい上質な肌ざわりの日本製のフェイスタオル。一度使うと忘れられない吸水力で使い勝手も抜群だとか。グルーミング時や洗顔時にはもちろん、ハンカチ代わりに持ち歩きにも便利なサイズになっている。

［小売価格］1980円（税込）

［発売日］4月10日（金）

貝印＝https://www.kai-group.com