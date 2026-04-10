

「SOFFICE クレープ2WAYワッシャーセットアップ」

はるやま商事は、4月11日から、夏のビジネススタイルを圧倒的な快適さへと導く新商品「SOFFICE（ソフィーチェ）クレープ2WAYワッシャーセットアップ」を、全国のはるやま店舗で発売する。同商品は、ジャケットで約150gという驚異の軽さを実現した。カーディガン感覚で羽織れる軽快さと、ビジネスシーンに相応しい端正なルックスを両立した、次世代のレディース向けビジネスウェアになっている。

近年の酷暑に向けた「SOFFICE クレープ2WAYワッシャーセットアップ」は、夏のビジネススタイルにおける「着るストレス」を解消する一着となっている。最大の特徴はジャケット約150g（Mサイズ）という超軽量設計で、一般的なスマートフォンよりも軽い驚きの着用感を実現した。生地には凹凸のある「クレープワッシャー」を採用し、汗によるベタつきを抑え、風が通り抜けるような涼しさをキープする。縦横に伸びるストレッチ性と、自宅の洗濯機で洗えるマシンウォッシャブル機能を備え、夏のハードな使用にも対応する。シワになりにくい素材のため、冷房対策としてバッグに入れて持ち歩く「携帯ジャケット」としても最適になっている。セットアップでも単品でも洗練された印象を与え、オンからオフまであらゆるビジネスシーンを快適に彩る。

［小売価格］

1ボタンジャケット：1万9900円

テーパードパンツ：1万2000円

（すべて税別）

［発売日］4月11日（土）

はるやま商事＝http://haruyama.jp