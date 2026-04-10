カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、“むにょむにょ”としたバウンド食感のハードグミ「むにょるグミ」が小粒になった「ぷちむにょるグミ」を4月14日から全国のファミリーマートで数量限定発売する。

国内グミ市場の売上げ規模は年々伸長し、味や形状、食感の多様さが支持され、さらに成長を続けている。硬め食感が魅力の「ハード系グミ」の人気も高まる中、カンロは「むにょるグミはなやかぶどうソーダ味」を昨年8月にファミリーマート限定で発売。「グミの日」（9月3日）に合わせて開催された「ファミマのグミフェス」では、同社限定のグミ6種類が展開される中、「むにょるグミ」は上位の販売実績を記録した。SNS上では味や食感が好評を得たことに加え、ゆるいパッケージデザインとハードな食感とのギャップに驚いたという声も寄せられた。





今回発売する「ぷちむにょるグミ」は、噛んでいる途中でプチっと切れない、むにょむにょとしたバウンド食感はそのままに、より食べやすいサイズに小粒化。小さくしつつもバウンド食感を維持するためサイズ感にこだわり調整を重ねた。さらに、オレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味の3種のアソートに変更。フレーバーは、1粒ずつの“ちょこっと食べ”で楽しめるのはもちろん、複数まとめて頬張ってもバランスのとれたおいしさが広がる3種を採用している。

グミ粒は従来と同様、高低差のあるいびつでゆるい癒し系の形で、噛む場所によって異なる食感を楽しめる。レア型として、「むにょむにょくん」が入っているかも。

むにょむにょとしたリズミカルな咀嚼で、職場や学校での気分転換やチルタイムのお供にもぴったりだとか。気持ちを穏やかにしたいときに、ゆるさと噛み応えが共存する、食べやすくなった「ぷちむにょるグミ」でリフレッシュしてみては。

［小売価格］205円（税込）

［発売日］4月14日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp