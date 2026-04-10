ビッグボーイジャパンが展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、4月16日から、看板メニュー“大俵ハンバーグ”を新たな食べ方で楽しめる、「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」を発売する。

「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」は、ビッグボーイの看板メニューである“大俵ハンバーグ”や、“燻製ベーコン”、“ポークソーセージ”を、BBQソースと野菜を組み合わせたスモーキーでコクのあるソースで楽しむ商品。

期間限定の「スモークBBQソース」は、消費者自身で仕上げていただくオリジナルのソースになっている。まず、すり鉢に入ったダイスカットの玉ねぎ・ピクルス・トマトを擦り、野菜の爽やかな香りを楽しんでほしいとのこと。そこに、トマトベースのスパイシーなBBQソースを加えると、ジューシーな“大俵ハンバーグ”などと相性抜群なソースの完成。野菜を擦る回数やBBQソースの量を調整して、消費者自身の好みの食感や味わいに仕上げることができる。野菜の甘みと酸味が際立ち、スモーキーな香りとスパイスの風味が食欲をそそるソースで、ジューシーな“大俵ハンバーグ”はもちろん、香り高い“燻製ベーコン”やパリッとした食感の“ポークソーセージ”をさっぱりと食べてほしい考え。

また、“大俵ハンバーグ”を「スモークBBQソース」でシンプルに味わえる「スモークBBQ大俵ハンバーグ」をはじめ、ふっくらジューシーな手ごねハンバーグと組み合わせた「スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）」や、「スモークBBQグリルチキン（200g）」も用意している。

ぜひこの機会に、近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、ボリューム満点な期間限定メニューを楽しんでほしいという。

［小売価格］

スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル

150g：1749円

200g：1925円

250g：2145円

スモークBBQ大俵ハンバーグ

150g：1309円

200g：1485円

250g：1705円

スモークBBQ手ごねハンバーグ（150g）：1045円

スモークBBQグリルチキン（200g）：1089円

単品 スモークBBQソース：242円

（すべて税込）

［発売日］4月16日（木）

ビッグボーイジャパン＝https://www.bigboyjapan.co.jp