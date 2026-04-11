【暴風警報】北海道・苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表 11日02:51時点
気象台は、午前2時51分に、暴風警報を苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表 11日02:51時点
留萌地方では、11日朝から11日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■留萌市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■士別市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■名寄市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報
11日にかけて注意
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■比布町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■愛別町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■中富良野町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■和寒町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■下川町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■美深町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■音威子府村
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■中川町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■増毛町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■小平町
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■苫前町
□暴風警報【発表】
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■羽幌町
□暴風警報【発表】
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■天売焼尻
□暴風警報【発表】
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■初山別村
□暴風警報【発表】
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■遠別町
□暴風警報【発表】
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
11日にかけて注意
■天塩町
□暴風警報【発表】
11日朝から11日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s