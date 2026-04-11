◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、昨年の日本オープン覇者の片岡尚之（２８）＝ＡＣＮ＝は１番からの前半９ホールを２バーディー、２ボギーのパープレーでまとめ、通算１２オーバーで後半へと折り返した。

１番パー４をバーディーで滑り出した。ドライバーでの第１打を右のフェアウェーへ。アイアンでの第２打をピン上５メートル半につけると、得意のパットを冷静に沈めて幸先よくバーディースタート。グリーン上でパトロン（観客）の大喝采を一身に浴びた。

４番パー３で、ティーショットをグリーン奥に外してボギー。打ち上げの７番パー４も、アイアンでの第２打をグリーン奥へオーバーさせ、ボギーを喫した。

９番パー４は、フェアウェーからアイアンでの第２打をピン右上５メートルにつけてバーディーを奪った。

初出場の初日は１０番からの後半９ホールで「４６」と崩れ、８４で最下位の９０位スタートと「ゴルフの祭典」の洗礼を浴びていた。