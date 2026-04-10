やまやコミュニケーションズ（以下、やまや）は、福岡市中央区白金に、一棟貸しの宿泊施設「白金はなれ」を4月18日にグランドオープンする。

やまやは、「九州から世界へ、やまやスタンダードを。」というビジョンのもと、「Made in KYUSHU」を掲げ、九州の食文化を世界へ広める取り組みを行っている。今回新たに展開する「白金はなれ」は、やまやがこれまで育んできた食文化を“滞在体験”として拡張する、やまや初の宿泊事業。



室内イメージ

同施設は、“街にひらかれた、湯屋のはなれ”というコンセプトのもと、白金という街そのものを味わうための拠点として設計されている。宿の中ですべてを完結させるのではなく、街へと足を運び、食を楽しみ、人と出会う−−その体験を滞在の中心に据えている。都市の中心にありながら、宿泊者専用の湯の空間と静かな滞在空間を備え、街での時間と宿でのひとときがゆるやかにつながる、新たな都市滞在のかたちを提供する。

「白金はなれ」の中心には、宿泊者専用の湯屋を設置。かつて人々が自然に交流した“湯屋”の記憶を現代の一棟貸しスタイルの宿泊体験として再解釈した。「白金はなれ」を拠点に、街や食を湯屋で語らう−−単なるリラクゼーションではなく、人と人、そして街とつながる場として設計している。

レセプションを設けない無人運営を採用し、非対面でのチェックインを実現。一棟貸しならではのプライベート空間で、グループや家族で気兼ねなく過ごせる環境を整えている。1階には内湯2槽（エアブロー機能付き）の湯処を備えており、ゆっくりと湯に身を委ねる至福のひとときを堪能できる。2階は寝室3室とダイニング。日本ベッド社製の上質なマットレスを備えたダブルベッド4台と敷き布団3組で、最大11名まで宿泊できる。

食に向き合うやまやの姿勢を体現する旗艦店「やまや総本店」と連携。宿内で完結させず、街へ出て食を楽しむことで、宿泊と食体験をゆるやかにつなぐ。また、5月15日から、やまや総本店で朝食提供の開始も予定しており、今後は朝の時間帯においてもやまやならではの食体験を楽しめるよう展開していく。

［施設概要］

施設名：白金はなれ

所在地：福岡県福岡市中央区白金1丁目6−1

建物形態：戸建て一棟貸し

延床面積：約102m2

定員：最大11名

運営形態：無人運営（非対面チェックイン）

アクセス：福岡市地下鉄七隈線「薬院駅」から徒歩6分

オープン日：4月18日（土）

やまやコミュニケーションズ＝https://www.yamaya.co