ゴディバ ジャパンは、ソフトクリームをリニューアルし、4月24日から、全国のソフトクリーム取扱店で販売する。

ゴディバ ジャパンは、ソフトクリームをリニューアルし、4月24日から、全国のソフトクリーム取扱店で販売する。

ダブルチョコレート、ホワイトチョコレートバニラ、ミックスチョコレートの全3種類のソフトクリームに北海道産のA2牛乳を加え、さらに、シェイブチョコレートをトッピングした。チョコレートの風味を引き立てる北海道ミルクならではのまろやかさと、シェイブチョコレートによる新たな食感を楽しめる、ゴディバらしいチョコレート感あふれるソフトクリームにリニューアルした。

「ダブルチョコレートソフトクリーム〜北海道ミルク仕立て〜」は、なめらかで濃厚なダブルチョコレートソフトクリームを、ふんわり削ったチョコレートで包み込んだ。口に入れた瞬間に広がる深いチョコレートの味わいと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力になっている。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てる。

「ホワイトチョコレートバニラソフトクリーム〜北海道ミルク仕立て〜」は、バニラ香るホワイトチョコレートのソフトクリームを、ふんわり削ったチョコレートで包み込んだ。口に入れた瞬間に広がるホワイトチョコレートの優しい甘さと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力になっている。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てる。

「ミックスチョコレートソフトクリーム〜北海道ミルク仕立て〜」は、ダブルチョコレートとホワイトチョコレートの両方が一度に楽しめる、ミックスチョコレートのソフトクリーム。口に入れた瞬間に広がる深いチョコレートの味わいと、パリッとほどけるシェイブチョコレートの食感が魅力になっている。北海道ミルクならではのまろやかさが、チョコレートの風味を引き立てる。

［小売価格］各650円（税込）

［発売日］4月24日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp