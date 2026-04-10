タカラトミーは、任天堂が展開する子ども向けの商品シリーズである「マイマリオ（MY MARIO）」（マリオのキャラクターをテーマにした子ども向けの商品シリーズ）のベビー商品を4月から展開する。

「マイマリオ ごきげんサウンド♪プレイマットジム」や、お風呂で遊べるトイ「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」など全7種を、4月25日から任天堂直営オフィシャルストアNintendo TOKYO／OSAKA／KYOTO／FUKUOKAのほか、一部量販店の店舗で発売する。

なお、「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」などのお風呂トイ4種は「TOMY TOOMIES MY MARIO」として、北米、南米、欧州、オーストラリア、ニュージーランドでは3月から発売している。

「マイマリオ ごきげんサウンド♪プレイマットジム」は、スーパーマリオのステージをモチーフにしたフォトジェニックなベビー用プレイマットジム。スーパーキノコ・ファイアフラワー・スーパースターの3種類のぬいぐるみ小物付きで、ハテナブロックや、バーを触るとマリオのゲームの効果音が流れる。成長に合わせて“ねんね”や“おすわり”など様々な体勢で楽しむことができる。

「マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット」は、お風呂でマリオのコースを自由に作って遊ぶことができるセット。スーパースターはじょうろになっており、おふろのお湯を入れて遊べる。レンガブロックにお湯を入れるとスーパーキノコが飛び出す。最後はマリオがゴールポールと一緒に出てきて、マリオの世界をテーマに遊ぶことができる。

今回発売する新商品は、タカラトミーが初めて発売する「マイマリオ」シリーズの商品となる。これまで赤ちゃんに全力で向き合って生み出してきた商品の特長と、まわりの人まで笑顔にするようなアソビ心を詰め込み、日々の生活の中で親子一緒に楽しめる商品をラインアップした。今後も大人が思わず手に取りたくなるデザイン性と、子どもが安心して使える安全性を両立し、家族の時間を楽しく彩る商品を展開していく考え。

［小売価格］

マイマリオ ごきげんサウンド♪プレイマットジム：9350円

マイマリオ おふろで遊ぼう！しかけいっぱい どかんセット：3850円

マイマリオ あんよも おてても ２ＷＡＹラトル：1650円

マイマリオ ふんわりミニメリー くるりんパラソル：2530円

マイマリオ おふろで遊ぼう！かさねるシャワーパーティ：2750円

マイマリオ おふろで遊ぼう！わくわくみずでっぽうマリオ＆クリボーセット／ファイアフラワー＆スーパーキノコセット：各1540円

（すべて税込）

［発売日］4月25日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp