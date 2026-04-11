NY株式10日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均　　　47909.10（-276.70　-0.57%）
ナスダック　　　22877.98（+55.56　+0.24%）
CME日経平均先物　57195（大証終比：+335　+0.59%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10600.53（-2.95　-0.03%）
独DAX　 23803.95（-3.04　-0.01%）
仏CAC40　 8259.60（+13.80　+0.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.802（+0.035）
10年債　 　4.315（+0.040）
30年債　 　4.918（+0.038）
期待インフレ率　 　2.381（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.058（+0.070）
英　国　　4.835（+0.086）
カナダ　　3.472（+0.021）
豪　州　　4.967（+0.056）
日　本　　2.428（+0.049）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.25（+0.38　+0.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4785.90（-32.10　-0.67%）

ビットコイン（ドル）
73005.75（+577.32　+0.80%）
（円建・参考値）
1162万8356円（+91956　+0.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ