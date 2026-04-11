ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２７６ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間13:01）（日本時間02:01）
ダウ平均 47909.10（-276.70 -0.57%）
ナスダック 22877.98（+55.56 +0.24%）
CME日経平均先物 57195（大証終比：+335 +0.59%）
欧州株式10日終値
英FT100 10600.53（-2.95 -0.03%）
独DAX 23803.95（-3.04 -0.01%）
仏CAC40 8259.60（+13.80 +0.17%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.035）
10年債 4.315（+0.040）
30年債 4.918（+0.038）
期待インフレ率 2.381（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.058（+0.070）
英 国 4.835（+0.086）
カナダ 3.472（+0.021）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.25（+0.38 +0.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4785.90（-32.10 -0.67%）
ビットコイン（ドル）
73005.75（+577.32 +0.80%）
（円建・参考値）
1162万8356円（+91956 +0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47909.10（-276.70 -0.57%）
ナスダック 22877.98（+55.56 +0.24%）
CME日経平均先物 57195（大証終比：+335 +0.59%）
欧州株式10日終値
英FT100 10600.53（-2.95 -0.03%）
独DAX 23803.95（-3.04 -0.01%）
仏CAC40 8259.60（+13.80 +0.17%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.035）
10年債 4.315（+0.040）
30年債 4.918（+0.038）
期待インフレ率 2.381（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.058（+0.070）
英 国 4.835（+0.086）
カナダ 3.472（+0.021）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.25（+0.38 +0.39%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4785.90（-32.10 -0.67%）
ビットコイン（ドル）
73005.75（+577.32 +0.80%）
（円建・参考値）
1162万8356円（+91956 +0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ