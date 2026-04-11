日経225先物：11日2時＝370円高、5万7230円
11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の5万7230円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては305.89円高。出来高は7773枚となっている。
TOPIX先物期近は3769.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57230 +370 7773
日経225mini 57245 +385 144304
TOPIX先物 3769.5 +27.5 11083
JPX日経400先物 34120 +250 488
グロース指数先物 741 +1 567
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3769.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57230 +370 7773
日経225mini 57245 +385 144304
TOPIX先物 3769.5 +27.5 11083
JPX日経400先物 34120 +250 488
グロース指数先物 741 +1 567
東証REIT指数先物 売買不成立
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