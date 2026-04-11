　11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の5万7230円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては305.89円高。出来高は7773枚となっている。

　TOPIX先物期近は3769.5ポイントと前日比27.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.65ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57230　　　　　+370　　　　7773
日経225mini 　　　　　　 57245　　　　　+385　　　144304
TOPIX先物 　　　　　　　3769.5　　　　 +27.5　　　 11083
JPX日経400先物　　　　　 34120　　　　　+250　　　　 488
グロース指数先物　　　　　 741　　　　　　+1　　　　 567
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース