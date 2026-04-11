ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２６１ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均 47924.25（-261.55 -0.54%）
ナスダック 22894.52（+72.10 +0.32%）
CME日経平均先物 57255（大証終比：+395 +0.69%）
欧州株式10日GMT16:07
英FT100 10600.53（-2.95 -0.03%）
独DAX 23803.95（-3.04 -0.01%）
仏CAC40 8259.60（+13.80 +0.17%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.035）
10年債 4.317（+0.042）
30年債 4.920（+0.040）
期待インフレ率 2.381（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.058（+0.070）
英 国 4.835（+0.086）
カナダ 3.470（+0.019）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.87（+1.00 +1.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4789.10（-28.90 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
72708.06（+279.63 +0.39%）
（円建・参考値）
1158万1667円（+44542 +0.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47924.25（-261.55 -0.54%）
ナスダック 22894.52（+72.10 +0.32%）
CME日経平均先物 57255（大証終比：+395 +0.69%）
欧州株式10日GMT16:07
英FT100 10600.53（-2.95 -0.03%）
独DAX 23803.95（-3.04 -0.01%）
仏CAC40 8259.60（+13.80 +0.17%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.035）
10年債 4.317（+0.042）
30年債 4.920（+0.040）
期待インフレ率 2.381（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.058（+0.070）
英 国 4.835（+0.086）
カナダ 3.470（+0.019）
豪 州 4.967（+0.056）
日 本 2.428（+0.049）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.87（+1.00 +1.02%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4789.10（-28.90 -0.60%）
ビットコイン（ドル）
72708.06（+279.63 +0.39%）
（円建・参考値）
1158万1667円（+44542 +0.39%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ