◇マスターズ第1日（2026年4月9日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

今季メジャー初戦が開幕し、5年ぶり2度目の優勝を目指す13年連続15回目出場の松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーの72で回り17位で発進した。首位とは5打差。初出場の片岡尚之（28＝ACN）は84と崩れて90位。前回大会覇者ロリー・マキロイ（26＝英国）とサム・バーンズ（29＝米国）が67をマークし、首位に並んだ。

5年ぶりのグリーンジャケット奪還を狙う松山がイーブンパーで滑り出した。「風は（強く）なかったけど、向きが変わって難しかった。グリーンは硬く、速くなった」。過去2年はオーバーパーで初日を終えただけに表情には安堵（あんど）感がにじんだ。

パットに救われた。5番で2・5メートルのボギーパットを沈めた。14番ではティーショットが左サイドの木を直撃。さらにアプローチのミスが2度重なったものの3メートル強を沈めボギーで収めた。「あのボギーパットが残るようではしんどいゴルフだけど、あそこが入ったのは大きかった」と胸をなで下ろした。

前日はラウンドを行わず練習場で最終調整し、さまざまな器具を使い、パターの軌道を確認しながらショートパットを繰り返した。パット数は27。平均パット数（パーオン時）は1・50で全体5位の数値を残した。5打差17位は悪くないスタート。松山は「いい状態でプレーできるように頑張りたい」と第2日を見据えた。