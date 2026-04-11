◇ア・リーグ ホワイトソックス2─0ロイヤルズ （2026年4月9日 カンザスシティ ）

ホワイトソックス・村上は選球眼の良さと好走塁で連敗脱出に貢献した。

「2番・一塁」で出場。4回先頭で、初球のカーブをストライクとコールされ「低かったので」と自信を持って球審の判定に異議を唱える自動投球判定（ABS）チャレンジを要求。ボールに判定が覆り四球で歩くと、後続の右中間二塁打で一塁から全力疾走。本塁にヘッドスライディングし、先制点をもぎとった。「点にもつながったので良かった。長打1本でホームに還るというのは大事」と顔をほころばせた。

6回はセンターへ抜けそうな強い打球を遊撃手の好守で阻まれ、併殺打。最近5試合は13打数1安打と当たりが止まり気味だが「自分の中では徐々に」と焦っていない。

一塁守備では初回無死一塁で平凡なフライを落球した。落ち着いて二塁へ送球し封殺したが「ちょっと不安もあったので」とミットを替えるシーンも見られた。投手陣が2点を守り切り、チームはカウフマン・スタジアムでの連敗が14で止まった。