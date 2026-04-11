ドジャース・大谷翔平投手（31）が、10日（日本時間11日）のレンジャーズ戦で44試合連続出塁の日本選手最長記録に挑戦する。同日は今季初大谷ボブルヘッドデーで、昨年のリーグ優勝決定シリーズでマークした1試合3本塁打仕様が配布される。ボブルヘッドデーは通算14試合で打率・320、4本塁打。本拠地での一戦で偉業に挑む。

大好きなボブルヘッドデーで、大谷が新記録に挑戦する。昨年8月24日のパドレス戦から続く連続試合出塁は、8日のブルージェイズ戦で09年のイチロー氏に並ぶ日本選手最長の「43」となった。

記録が懸かる一戦は、今季初のボブルヘッドデー。昨年のリーグ優勝決定シリーズで3本塁打を放ったことを記念し「3HR」と記された人形が配布される。昨年5月15日のアスレチックス戦ではボブルヘッドデーで3戦連発となるアーチを放つなど、2発6打点をマークした。通算14試合で50打数16安打、打率・320、4本塁打の好相性。「たまたま」と言いながらも、ドジャース移籍1年目の24年には先頭打者本塁打、昨年はサヨナラ本塁打も放っており、特別な一戦で期待は膨らむ。

ここまでチームトップの10四球。「四球は好き。ストライクが来れば振る。シンプルに何も考えずに作業だと思って打席に立っていればいい」と話すように、誘い球にはバットを出さずに我慢し、四球を選んで出塁を重ねてきた。

二刀流で迎えたメジャー9年目のシーズンは12試合を消化し、打率・267、3本塁打。「毎年シーズン最初はこんなもの。いつも通りという印象」と平常心で試合に臨んでいる。10日のレンジャーズの先発は初対戦となる右腕・ロッカー。軌道を見極めながら、好球必打に徹する。

連続出塁試合の球団記録は54年のデューク・スナイダーの「58」でメジャー記録は49年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の「84」。まずは、憧れのイチロー氏の記録を超える。