Toshl『北斗の拳』新作アニメでED担当 名曲「愛をとりもどせ!!」カバーで「歌い手として一片の悔いもございません」

Toshl『北斗の拳』新作アニメでED担当 名曲「愛をとりもどせ!!」カバーで「歌い手として一片の悔いもございません」