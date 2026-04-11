◇セ・リーグ 阪神5―3中日（2026年4月10日 バンテリンドーム）

阪神・前川右京外野手（22）が10日、中日戦（バンテリンドーム）の9回2死一、三塁から奇跡の逆転勝利を呼ぶ代打適時二塁打を放った。守護神・松山から放った右翼線への痛烈な打球が敵失を誘い、一挙4得点のどんでん返しを誘発。シーズン初安打初打点で、昨季12勝13敗とセ・リーグ5球団で唯一負け越した中日からカード初戦をもぎ取り、単独首位浮上に貢献した。開幕1軍を逃した若虎が、逆襲を告げる鮮やかな快音を響かせた。

土壇場9回。勝利を目指す竜と虎の魂が激しくぶつかる。2―3、2死一、三塁。阪神が「あと一人」の苦境から生き返り、そして白星をもぎ取った。主役は前川右京。9番・湯浅の代打で登場し、守護神・松山が初球に投じた144キロフォークを打ち砕いた。絶叫を残して一塁へ駆け、全速力で二塁へ向かう。驚速の弾丸に、右翼・尾田がファンブル。三塁走者・植田に続き、一塁走者・高寺までも悠々と生還した。

「今年の初ヒットがこのような形で出て貢献できたので、めちゃくちゃうれしかった。真っすぐ狙いの浮いたフォークを打てたので、今日は良かった」

記録上は1打点だが「逆転2点二塁打」と呼んでも誰も文句は言わないだろう。“奇跡を呼ぶ男”も、開幕1軍は逃し、4カード目となった7日のヤクルト戦から戦列に加わった。前日9日は今季初スタメンを託されながら、3打席で1四球。「バッティングって難しい。突破口が見つからない」と嘆いた一戦から一夜明け、迷いもストレスも“新たな相棒”で豪快に振り切ってみせた。先輩・梅野のバットがそれだ。

「梅野さんに頂きました。バランスが良い、というのが一番。バット自体が少し太くなっているので打ちやすくて、操作しやすい」

3週間ほど前から使い出し、ファームでもきっちりと結果につなげてきた。自分のオリジナルもバットケースに入れつつ「体調に合わせて使い分けたい」。梅野もポジションこそ違えど、1軍枠を争うライバルに変わりない。なのに、道具やメンタルの部分で助けてくれるベテラン陣の心遣いが貴重な力になっていると明かした。

「いろんな先輩方に“めげずに、コツコツ頑張れ！”と言ってもらっていた。丁寧に自分のやるべきことをやってきて良かった」

左翼を懸けたバトルは、そう簡単に決着はつかないだろう。福島は代打で安打を放ち、高寺も9回2死三塁から執念で四球を奪った。し烈な争いは、前川も望むところ。「早く開幕したいです」と昇格直後から待ちわびていた26年最初の「H」ランプ。父や祖母が見守った尾張の地で、始まりの一歩を踏み出した。 （八木 勇磨）