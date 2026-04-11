◇セ・リーグ 阪神5―3中日（2026年4月10日 バンテリンドーム）

両手を突き上げた。さあ来い。続いて来るんだ。阪神・佐藤輝が二塁ベース上でチームを鼓舞した。まるで23年WBC準決勝メキシコ戦で現ドジャース・大谷翔平が見せたポーズ。虎の4番が再現した。

「諦めない？そうっすね。チームみんなで逆転できたんで良かったです」

ドラマはここから始まった。8回裏に1点を奪われ、2点のビハインド。それでも猛虎は諦めない。9回先頭で守護神・松山の153キロを右翼線にはじき返した。滑り込むと同時に、鬼の形相で見せた大谷ポーズ。燃える闘志が打線に火を付けた。

本塁打では森下にリードを許しているが、4番の仕事に佐藤輝は徹している。13試合目で早くも7本となった二塁打はリーグトップ。打率．360のハイアベレージで打率2位をキープ。注目される数字ではないが、11得点もリーグトップ。大山の中前適時打で見せた走塁スピードも一級品だった。

「先頭打者だったんでね。いい結果になって良かったです」

2回には自らの今季初失策から中日に先制を許していた。「切り替えていきました」とゴールデングラブ賞のプライドをバネに最後まで勝利を求めた。お好み焼きなど食事をよく共にする前川が逆転ヒーローになった。仲間の笑顔が佐藤輝の活力になる。（鈴木 光）