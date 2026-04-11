広まる中東ショックに不安の声　行政に企業に暮らしに…

原油価格が高騰する中、企業や店舗に影響が広がっています。

毎日約70トンのごみが集まる新潟・新発田市のごみ焼却施設では、3つの焼却炉を点火するために年間で19万リットルの重油を使用していますが、この春から1リットルあたり30円ほど値上がりしました。

この状態が続けば、年間で約600万円負担が増えるとみられます。

新発田広域クリーンセンター・肥田野正信場長：

業者から「今年、重油の確保が難しくなるかもしれない」（と言われた）。生ごみが焼却できないとなると、ごみ収集を止めたり、影響が出ないようにしたいが懸念はある。

帝国データバンクによると、原油価格の高騰や供給不安が「経営にマイナス」と回答した企業は9割以上で、現在の原油価格の水準が半年ほど続いた場合、4割以上が事業を大幅に縮小する可能性があるとしています。

ホテルや旅館向けにアメニティーを製造・販売する山陽物産の武内英治社長は「原料だけでいうと倍の金額を提示されている」と話します。

月に約800万本生産する歯ブラシは、原料となる「ポリプロピレン」の価格が2倍に上昇し、包装資材なども3割ほど値上がりしました。

現在は商品の価格を据え置き、利益を削りながら製造を続けています。

価格を変えずに対応を続けるのは、地域に根付く洋菓子店「ぷるみえーる」でも…。

ぷるみえーる・牧野良弘オーナーシェフ：

フィルム（価格）が倍くらいになっている。

原料となる石油製品「ナフサ」は、4月からフィルムの仕入価格が1つ当たり3円ほど値上がりしました。

取材した店舗では、材料費の値上がりなどの影響で2025年4月に商品の値上げを実施したため、新たな値上げには踏み切れないといいます。

ぷるみえーる・牧野良弘オーナーシェフ：

1回値上げしたら、しばらく上げたくない。正直なところ周りを見ながらやっている。

現場では、先行きが見通せない厳しい状況が続いています。