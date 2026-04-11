日本テレビの森圭介アナウンサー（47）が10日、インスタグラムを更新。「土曜夜、新しい報道番組、やります。和久田麻由子さんと一緒に仕事する日が来るなんて人生、何があるかわかりませんね」と投稿した。この日同局で、3月末でNHKを退職した和久田麻由子アナウンサー（37）がメインキャスターを務める新報道番組「追跡取材 news LOG」（25日スタート、土曜午後10時）制作発表会見が行われた。NHKを退職後、民放の番組に初出演する和久田アナとコンビを組む感慨をつづった。

森アナは「この歳になってまた新しい舞台で挑戦させてもらえて私は幸せだなぁとつくづく。みなさんのおかげです。ほんとです。ありがとうございます」と感謝の思いをつづった。その上で「4／25から、土曜夜10時です。追跡取材 news LOGです。everyも引き続きやってますので、平日夕方と土曜夜、どうぞよろしくお願いします」とつづった。

和久田アナは、大手芸能事務所「セント・フォース」に所属したことも10日、明らかになった。同事務所の公式サイトにプロフィルが掲載された。