きょうのユーロドルは買い戻しが加速しており、１．１７ドル台半ばまで一時上昇。引き続きイラン情勢に市場の関心が集中する中、米国とイランの明日のパキスタンのイスラマバードでの和平協議を控え、その内容を確認したい雰囲気が強い。そのような中、為替市場はドル安が優勢となっており、ユーロドルを押し上げている。一方、ユーロ円は１８６円台後半まで上げ幅を伸ばし、ユーロ発足以来の高値を更新している。



ロンドン時間にウクライナ情勢のニュースが流れたこともユーロをサポート。ウクライナの対ロシア交渉責任者が、ロシアとの潜在的な和平合意に向けて進展が見られるとの認識を示したと伝わった。解決にそれほど時間を要しない可能性があるという。



ただ、ロシアに近い関係者によると、交渉はほとんど進展しておらず、主にウクライナに対する安全の保証を巡って膠着しているとも同時に伝えていた。



EUR/USD 1.1729 EUR/JPY 186.61 EUR/GBP 0.8712



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト