ダウンタウン浜田雅功（62）が、10日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演。自身発案の音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」（6月6〜7日、万博記念公園 東の広場）の最終出演アーティストとして、東方神起、奥田民生を発表した。

東方神起は6日のDAY1に登場。24年に続き、2回目の“降臨”となる。

同じく2年ぶり2回目の参戦となる奥田は7日のDAY2に登場する。24年の「ごぶごぶフェス」では、浜田の“相方”として、史上初のフェス競演を果たし、観客を熱狂の渦に巻き込んだ。

発表された出演アーティストはDAY1が、浜田とアイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、湘南乃風、SOPHIA、東方神起、ももいろクローバーZ、DAY2は浜田とINI、奥田民生、近藤真彦、サンボマスター、DISH／／、NEWSとなる。

ごぶごぶフェスは24年、浜田が同ラジオで「俺らでフェスやろうや」とノリで提案し、開催。奥田民生ら豪華アーティストが出演し、浜田と小室哲哉との音楽ユニット「H Jungle with t」が29年ぶりの“復活ライブ”を披露するなど大いに盛り上がった。

昨年は浜田が体調不良から復帰後初の公の場となり、息子でロックバンドOKAMOTO’Sのベーシスト、ハマ・オカモトとの親子共演を果たして話題となった。