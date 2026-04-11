パキスタンの首都イスラマバードで１１日に予定される米国とイランの協議は、イスラエルがレバノンの親イラン勢力ヒズボラを攻撃したことで複雑化した。

態度を硬化させたイランは、協議に否定的な情報をちらつかせ、米国を揺さぶっている。（国際部 吉形祐司）

イランは米国との停戦合意にはレバノンも含まれると主張。イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は９日、ヒズボラへの攻撃は「停戦合意の明確な違反」と指摘し、「このような行為が続けば協議は無意味だ」とＳＮＳに投稿した。

イラン側代表団を率いるとされるモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長の顧問マフディ・モハンマディ氏も、イスラエルの行為を抑えられなければ「停戦も交渉もなく、ミサイル発射を準備している」と脅した。

イランは当初、協議開始を１０日としていたが、米国は後に１１日と発表した。イランは正式に認めていない。イランの駐パキスタン大使は９日、代表団が同日中にイスラマバードに到着するとした投稿を削除した。交渉筋は本紙の電話取材に、イラン代表団のパキスタン入りは９日夜時点で未定だと明らかにした。

イランは、イスラエルによるヒズボラ攻撃を受け、ホルムズ海峡の再封鎖で揺さぶりをかけた。国営テレビが９日、最高指導者モジタバ・ハメネイ師のものとして放送した声明は、「ホルムズ海峡の管理を新たな段階に移す」としている。

協議では、停戦だけでなくウラン濃縮の権利やイランの死活問題である制裁解除なども議題となっており、イランにとってボイコットは賢明な選択肢ではない。レバノン情勢を逆手にとって協議に否定的な情報を発信することで米国に圧力をかけ、交渉を有利に導こうとの意図があるとみられる。

イランにとってヒズボラは、戦闘が再開すれば援護射撃を得られる重要な存在だ。一方、ホルムズ海峡の安全は米国にとって停戦の大前提となっている。協議を前に浮上したレバノン問題は、米イランの駆け引きをさらに激化させている。