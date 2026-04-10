俳優の黒沢年雄が９日、自身のブログを更新。黒沢は8日、自身が立ち寄ったパン店の店員の対応に不満をあらわにしたエピソードをブログに投稿していた。だが、この内容をめぐって大きな反響が集まり、これに黒沢が言及。さらなる炎上を招いている。

黒沢は８日のブログで、「横浜のホテル内にあるフィットネスクラブの会員である…駐車場は無料なので，帰り掛けに隣接するデパートの地下街で食材やら何やらと便利に利用している」とした。

続けて「ホテル内の地下にある直営のパンが美味しいので行く度に購入…ある時そのパン屋でいつもより少なく買い物した…駐車場のスタンプを押し忘れ，クラブ迄戻るのが面倒なので駐車券にスタンプを初めてお願いしたら，パンの購入金額が少ないので押せないとの事…今まで何十回と購入して来た事か！」と激高。

店員の対応に納得いかず、不満をつづると炎上し、黒沢は翌日に「反響を読むと僕も若い」と反省しつつも自画自賛。さらに、「トランプより筋が通っていると思うが（笑）」とあざ笑うかのようなコメントを投稿した。

8日のブログの続きでは「とても嫌な気持ちになり…それ以来そこのパン屋では購入する気になれなくなった」「人間にはちょっとした思いやりと気遣いがお客様の心をつかむ…融通を利かせないと」などとつづり、「そのスタッフに教育したい…ぼくがホテルのメンバーでお店の常連客だと知っているはず」と“圧”をチラつかせた。この投稿にネット上では「店員の対応に問題はない」「いつまで大御所気取り？傲慢極まりない」「カスハラ認定」などと炎上を招いた。

ブログたびたび炎上

黒沢といえば、過去にもブログを炎上させ“お騒がせ”でも知られる。

昨年8月、闇バイトで稼ごうとする人々に苦言を呈し、「月に50万位は簡単だ！」と主張。大バッシングを浴びたのは記憶に新しい。さらに、反論する“輩”に対して「何をやっても上手く行かない」と一刀両断し、世間のみならず業界からも“おしかり”を受けた。

また、6年前にはお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太にもかみつき大騒動に発展している。2020年7月、梶原はレギュラーを務めていた関西テレビ「快傑えみちゃんねる」とABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」を同年6月末降板したのだが、両番組の司会であるタレント・上沼恵美子と梶原の確執が一部で報じられており、これに黒沢がブログで「折角の芸人としての、立場のチャンスを逃したね」と梶原にやじを飛ばした。この余計な一言に火が付き、猛批判を食らった。

さらに同年11月には、「テレビの朝のニュースワイドショー。」というタイトルでブログを更新するも、はじめに「失礼…。」と前置き。そのうえで、「ゲストの女性芸人の方？タレント？異常にお太りになった、決して美しいとは言えず…見にくい物体を見せられるのは、愉快とは言えず…不愉快だ…」と、その日の朝のワイドショーに出演していた女性タレントの容姿に不快感を示した。

「自己管理が出来ていない」と冷罵。あげく、「朝は一日の始まり…。爽やかな気持ちのいい、映像を提供して欲しい…。それがテレビの基本…」と“持論”を述べ、「嫌なものを見た後は…。美しい…出雲の朝の山々に流れる霧の風景を観ながら…忘れる…としょう。気持ちの切り替えが出来た…」と侮辱とも取れる投稿をしてみせた。案の定、ネットはこの発言に即反応し、コメント欄は“コテンパン”にやられた。

かつて、銀幕のスターだった黒沢。御年82歳にしてブログの投稿は感心するが、現代のネット社会は、金や名誉があろうが容赦はない。発言は自由だが、吐いた唾はいずれ己に降りかかるということを肝に銘じた方が身のためでもある。