【エルフ村 第18村人 ヘイゼル】 2026年6月 発売予定 価格：39,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ヴェルテクスより、2026年6月に発売予定の1/6スケールフィギュア「エルフ村 第18村人 ヘイゼル」。こちらは、同社のオリジナルフィギュアシリーズである「エルフ村」より、静かな村はずれにひっそりと暮らす魔法使いのエルフ「ヘイゼル」を立体化したものだ。

今回は、イラストレーターのトリダモノ氏がデザインしたイラストをもとにフィギュア化。おっとりとした見た目ではあるが、全体的に存在感のある仕上がりになっている。サイズも少し大きめになっているので、部屋の中に飾っておいても目立つ存在となってくれそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約295mmだ

今回展示されていたものはデフォルトの状態ではなく、あみあみの特典版に付属している困り顔パーツに差し替えた状態のものだ。通常の顔は、オリジナルのイラストに描かれていたように優しいまなざしをした表情になっており、それに加えて、頭の上に大きな帽子を被っている。また、帽子は写真にあるように着脱が可能だ。

とはいえ、今回展示されていた困り顔バージョンもかなり魅力的である。口元を少しゆがめ、頬を赤く染めて目を潤ませた表情に、ついつい目が奪われてしまう。顔の近くには、飼い猫のエルが元気に飛び回っている姿が見られるところも面白い。

こちらは特典版に付属している困り顔パーツの表情だ

頭の近くには飼い猫のエルが寄り添っている

髪飾りや編み込まれた髪型なども美しい

豊満なバストを強調するかのように、かなり目立っているのがヘイゼルが身につけている衣装だ。ホワイトとブラウンを基調とした布地をベースにしつつ、ゴールドの縁が付けられたスタイルになっている。それでいながら派手になりすぎず、違和感なくまとまっているところが素晴らしい。

バストもかなりボリューミー！

柔らかそうな白い素肌と衣装の質感の違いもよく出ている

手には不思議な色合いをしたリンゴを持っている

下半身は、むっちりとした白い脚が伸びている。足元にはゴールドのハイヒールを履いており、こちらも似合っている。台座部分と一体化しているのが、変わった形をしたホウキだ。魔法使いらしいアイテムで、こちらもゴールドのパーツがあしらわれており、リッチな見た目になっている。

細かい装飾もしっかり作り込まれている

白い脚がなまめかしい

ホウキにもゴールドがあしらわれている

こちらの「エルフ村 第18村人 ヘイゼル」は、4月5日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で開催されていた「エルフ祭」で展示されていたものだ。メーカーの受注期間は4月27日までとなっているので、どうしても手に入れたい人は早めに購入を済ませておこう。

なお、展示自体は終わってしまったが、この「エルフ祭」ではヴェルテクス初のプラスチックモデルシリーズ「つくる！エルフ村（仮）」より、「第1村人 アルシェイル」の原型が参考出品として展示されていた。こちらについても、今後の続報を楽しみに待とう！

こちらがプラスチックモデルシリーズ「つくる！エルフ村（仮）」の「第1村人 アルシェイル」だ

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