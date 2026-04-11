【エルフ村 第20村人 バイラ】 発売日：未定 価格：未定 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ヴェルテクスから発売予定の塗装済完成品フィギュア「エルフ村 第20村人 バイラ」。こちらは、同社のオリジナルフィギュアシリーズである「エルフ村」より、第20村人の「バイラ」を立体化したものだ。

今回は、イラストレーターのしおこんぶ氏が描いたキャラクターをもとにフィギュア化されている。今回展示されていたものはあくまでも開発中のものだ。そのため、実際に予約が開始されるまでに変更される可能性もあるが、このままの仕上がりなら、かなり期待できそうだ。

こちらが現在開発中の「エルフ村 第20村人 バイラ」だ

じっとりとした青い大きな瞳で、こちらを見つめているような表情をしたバイラ。エルフらしく尖った耳と白い素肌、少し赤らめた頬など、キュートな見た目についつい目が奪われてしまう。また、少し角度を変えると、異なる表情が見えてくるところも面白い。

丁寧に作り込まれているのが、金色の髪と頭に付けた髪飾りだ。まるで獣のような鋭く尖った長い金色の耳に加えて、顔の前方に向かって伸びているアクセサリーのパーツなど、その造形も見事だ。長い髪も、背中側で舞っているような形になっており、躍動感のある見た目に仕上げられている。

独特な魅力のある表情だ

頭上に掲げた大きな扇が目立つ

頭の上に大きな耳が付けられている

バイラが身につけている衣装は、袖の部分こそ長めではあるが、全体としてはビキニに近い露出度が高めになっている。緑色を基調にしつつも、金の縁をあしらった装飾が付けられているところもポイントだ。また、手には大きく広げた扇を持っており、こちらもお祭り感のある雰囲気だ。

首元から青と金のアクセサリーが伸びている

衣装の露出度は高めだ

大きな扇がお祭り感を演出している

下半身部分はむっちりとした白い脚が伸びており、こちらにも金色のアクセサリー類が付けられている。足元には金色の靴を履いているほか、足首には緑色の飾りが付けられているなど、衣装全体で統一感のあるスタイルになっている。

姿勢としては前かがみ気味だ

紐状の飾りが付けられているなど賑やかだ

足元も金を基調にしたデザインの靴を履いている

こちらの「エルフ村 第20村人 バイラ」は、4月5日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で開催されていた「エルフ祭」で展示されていたものだ。

また、同イベントではほかにも、「ネザーエルフ村 第1村人 デルフィナ」、「エルフ村 第17村人 ミドリ」、「エルフ村 第11村人 ラヴ」の開発中の原型も展示されていた。いずれも発売日などの詳細は明らかになっていないが、こちらも続報を楽しみに待とう！

「エルフ祭」で展示されていた「ネザーエルフ村 第1村人 デルフィナ」

こちらは「エルフ村 第17村人 ミドリ」の原型

「エルフ村 第11村人 ラヴ」の原型も展示されていた

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