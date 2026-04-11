【エルフ村 第4村人 プリシラ 沐浴着 ver.】 発売日：未定 価格：未定 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ヴェルテクスから発売予定の塗装済完成品フィギュア「エルフ村 第4村人 プリシラ 沐浴着 ver.」。こちらは、同社のオリジナルフィギュアシリーズである「エルフ村」より、 村人たちから慕われる聖職者の「プリシラ」を立体化したものだ。

今回は、イラストレーターの朝凪氏が描いたプリシラの沐浴着姿をフィギュア化している。元々キャラクターが持っていた魅力に加えて、今回はより麗しい雰囲気が漂っているような作品に仕上がっている。「エルフ村」のファンなら、ぜひとも手に入れておきたいアイテムといえるだろう。

こちらが「エルフ村 第4村人 プリシラ 沐浴着 ver.」だ

きれい好きなエルフ村の住人たちは、定期的に泉で沐浴をしているという設定なのだが、今回はその際に着用する沐浴着をまとっている。通常の姿も可愛らしいのだが、沐浴着姿は全体的に瑞々しい雰囲気が漂っているところが魅力だ。

プリシラの頭の上には、花を編み込んだ髪飾りが付けられている。沐浴中ということもあり、金色の長い髪はやや乱れがちだ。この髪は一本一本がかなり細かく造形されており、思わず見入ってしまうほどの仕上がりだ。

沐浴で気持ちよさそうな表情をしている

頭には花の飾りが付けられている

よく見ると腕にも衣装を身につけている

プリシラの身につけている沐浴着は、限りなく水着に近い姿で、特に目を引くのは、大きなバストや衣装の胸元付近である。胸を覆い隠すための布を身につけているのだが、前屈みになって垂れ下がっている部分に、2羽の鳥がちょこんと座っている。「なぜこんな場面になったのか？」など、いろいろと想像が膨らんでしまった。

露出度高めのビキニといった見た目だ

スタイルの良さがよく分かる

衣装の垂れ下がっている部分に、なぜか2羽の鳥が座っている

下半身部分の衣装は全体的に控えめだが、太ももには十字架が付いたアクセサリーを身につけている。また足元は赤いハイヒールを履いており、足首にはルーズソックスを彷彿とさせるようなレッグウォーマーを着用している。こちらはクリアパーツで素材感を出している。

布の一部が手前に垂れ下がっている

太ももにアクセサリーが付けられている

足元は意外と賑やかだ

こちらの「エルフ村 第4村人 プリシラ 沐浴着 ver.」は、4月5日まであみあみ秋葉原ラジオ会館店で開催されていた「エルフ祭」で展示されていたものだ。現在は開発中ということで、まだ発売日などの詳細は明らかにされていないが、それらも含めて、今後の続報を楽しみに待とう！

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