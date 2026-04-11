【1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5】 4月11日ごろ 再販 価格：5,060円 【1/35 アメリカ M60A3戦車】 4月11日ごろ 再販 価格：4,400円

タミヤは、プラモデル「1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5」および「1/35 アメリカ M60A3戦車」を4月11日ごろに特別販売商品として再販する。価格は「1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5」が5,060円で、「1/35 アメリカ M60A3戦車」が4,400円。

両商品は、1967年の第三次中東戦争後､イスラエル軍がアラブ各国軍から鹵獲したT-55戦車「ティラン5」と、1980年代にM1エイブラムス戦車と共にアメリカ軍の主力戦車として配備された「M60A3戦車」を1/35スケールのプラスチックモデルで立体化したもの。

「1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5」

キットは全長252mm､全幅96mmで、強化された主砲や防盾上に増設されたM2重機関銃､コマンダーとローダー用の機関銃､砲塔左側の迫撃砲用マウントを装備した姿が再現されている。砲塔右側面の雑具箱､砲塔後部や車体後部のバスケット､各部の水タンクなども造形されている。

コマンダーとローダーの半身像2体､1980年代仕様のデカール1種類が付属する。

「1/35 アメリカ M60A3戦車」

キットの全長は約270mm、全幅約104mmで、鋳造製の砲塔や船形の車体下部といった存在感のある造形を再現している。鋳造した質感や主砲根元のキャンバス地も再現しており、主砲はサーマルスリーブを備えた陸軍タイプと、サーマルスリーブがなく車体後部に排気筒を備える海兵隊タイプが選べる。

乗員用ハッチは開閉選択式、ドライバーズハッチは可動式で、サスアームは別パーツとすることで足回りの立体感を高めている。履帯は接着･塗装可能なベルト式｡車長の人形､デカール3種類が付属する｡

1980年代から90年代にかけてアメリカ軍地上部隊で使われた戦車砲弾などの車輌搭載品､小火器などの歩兵用装備品を含む約30種のアクセサリーもセットとなっている｡

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