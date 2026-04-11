【一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!】 4月11日 順次発売 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」を4月11日より順次発売する。価格は1回750円。

本商品は、「トムとジェリー」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は、くたっとしたポーズと、ふわふわ素材がたまらないビッグサイズのトムが登場。ちょっぴり怒った表情もかわいい、思わずぎゅっと抱きしめたくなるぬいぐるみとなっている。B賞は「ジェリー ハートビートライト」で、アニメの印象的なシーンを立体化。ドキドキしてハートが飛び出すジェリーのライトで、ハートが光るギミックを搭載している。

C賞からF賞は「トム」、「ジェリー」、「タフィー」、「クアッカー」が「ディスプレイぬいぐるみマスコット」として立体化されている。家では、ぬいぐるみ素材の台座に置いて飾れるアイテムとなっている。

G賞は「どたばたデスクトップフィギュア」で、トムはマスキングテープを入れられるホルダー、ジェリーは名刺やカードのホルダー、カナリアはハート部分に輪ゴムをかけられるおたすけ機能付きのフィギュアとなっており、飾って楽しむこともできる。

その他に、「ラバーアソートコレクション」、「Funny Faceラバーマグネット」、「アートステーショナリー」がラインナップしている。

ラストワン賞は「ジェリー くったりぬいぐるみ」で、抱きしめたくなるくたっとしたポーズとふわふわ素材で、ちょっぴりドキドキした表情のジェリーが用意されている。

「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time!」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：トム くったりぬいぐるみ

B賞：ジェリー ハートビートライト

C賞：ディスプレイぬいぐるみマスコット トム

D賞：ディスプレイぬいぐるみマスコット ジェリー

E賞：ディスプレイぬいぐるみマスコット タフィー

F賞：ディスプレイぬいぐるみマスコット クアッカー

G賞：どたばたデスクトップフィギュア

H賞：ラバーアソートコレクション

I賞：Funny Faceラバーマグネット

J賞：アートステーショナリー

ラストワン賞：ジェリー くったりぬいぐるみ

ダブルチャンスキャンペーン：ジェリー くったりぬいぐるみ

A賞：トム くったりぬいぐるみ

B賞：ジェリー ハートビートライト

C賞：ディスプレイぬいぐるみマスコット トム

D賞：ディスプレイぬいぐるみマスコット ジェリー

E賞：ディスプレイぬいぐるみマスコット タフィー

F賞：ディスプレイぬいぐるみマスコット クアッカー

G賞：どたばたデスクトップフィギュア

H賞：ラバーアソートコレクション

I賞：Funny Faceラバーマグネット

J賞：アートステーショナリー

ラストワン賞：ジェリー くったりぬいぐるみ

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～7月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)TOM AND JERRY and all related trademarks, characters, names, and indicia

are(C) & TM Turner Entertainment Co. WB SHIELD:(C) & TM WBEI.(s26)

※発売日は流通により前後する場合があります。