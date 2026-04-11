アイドルグループのＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲがデビュー４周年記念日となる４月１０日に生配信を実施。７月に５ｔｈシングルＣＤのリリースと、新曲「ふるっぱれーど」の配信リリースを発表した。

２０２２年４月にデビューしたＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ。代表曲「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットし、昨年末には第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦に初出演を果たした。今年２月には初の東京ドーム公演を成功させ、この春から８都市１６公演を巡るアリーナツアーを開催する。

そんなＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲがデビュー４周年を記念して生配信を実施。サプライズで登場した「カワイイ神社」に向かってメンバーが手を合わせ、鎮西寿々歌は「２年連続で紅白歌合戦出場」、櫻井優衣は「日本レコード大賞受賞」、月足天音は「国立競技場でのライブ開催」、仲川瑠夏は「『わたしの一番かわいいところ』以上のヒットソングを出すこと」、松本かれんは「（韓国の音楽番組）Ｍ ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ出演」、早瀬ノエルは「（世界最大規模の音楽フェス）Ｃｏａｃｈｅｌｌａ出演」、真中まなは「ＣＤ売上５０万枚」を堂々と掲げ、「絶対に全部叶えたい」とファンにさらなる飛躍を誓った。

配信中には、７月１５日に５ｔｈシングルＣＤの発売を発表。さらに新曲「ふるっぱれーど」がアリーナツアー初日の４月２４日に配信リリースされることが決定し、ミュージックビデオのティザー映像が公開された。楽曲は、世界がカラフルなパレードのように動いていく幸せを歌う、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲらしいポジティブなエネルギーを詰め込んだ一曲となっている。