その後、ドル円は動きがなく、１５９円台前半での推移が続いている。この日発表の３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数が前月比０．９％上昇とイラン情勢によるエネルギー価格上昇を反映し高い伸び示した。一方、コア指数は前月比０．２％上昇とインフレの落ち着きを示していた。いまのところＦＲＢが警戒している二次的影響は確認されていないことが示されている。



引き続きイラン情勢に市場の関心が集中する中、米国とイランの明日のパキスタンのイスラマバードでの和平協議を控え、その内容を確認したい雰囲気が強い。



アナリストからは、日銀が年内にあと２回利上げする可能性が高いことから、円は上昇する見通しだと指摘している。日本の金利は、経済を刺激も抑制もしない中立水準にまだ達していないため、追加利上げが必要だという。一方、ＥＣＢはせいぜい１回の利上げに留まる可能性が高く、予想を下回ると予想している。ＦＲＢは逆に利下げの可能性を指摘。



ドル円は年内に１４５円まで下落し、ユーロ円は１７４円まで下落すると予想しているようだ。



USD/JPY 159.22 EUR/JPY 186.64

GBP/JPY 214.27 AUD/JPY 112.75



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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