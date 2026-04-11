　11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比510円高の5万7370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては445.89円高。出来高は6622枚となっている。

　TOPIX先物期近は3776.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.65ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57370　　　　　+510　　　　6622
日経225mini 　　　　　　 57370　　　　　+510　　　121426
TOPIX先物 　　　　　　　3776.5　　　　 +34.5　　　　9676
JPX日経400先物　　　　　 34175　　　　　+305　　　　 234
グロース指数先物　　　　　 743　　　　　　+3　　　　 488
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース