日経225先物：11日0時＝510円高、5万7370円
11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比510円高の5万7370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては445.89円高。出来高は6622枚となっている。
TOPIX先物期近は3776.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57370 +510 6622
日経225mini 57370 +510 121426
TOPIX先物 3776.5 +34.5 9676
JPX日経400先物 34175 +305 234
グロース指数先物 743 +3 488
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3776.5ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は36.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57370 +510 6622
日経225mini 57370 +510 121426
TOPIX先物 3776.5 +34.5 9676
JPX日経400先物 34175 +305 234
グロース指数先物 743 +3 488
東証REIT指数先物 売買不成立
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