中国・浙江省蘇州市の宝くじ売り場の店主が、6715万元（約15億5000万円）の当選金を手にした人物について明かした。中国メディアの浙江経視が9日付で伝えた。

売り場の店主・許（シュー）さんによると、当選者は40歳くらいの男性で、ここ2年間ほどほぼ毎日宝くじを買いに来ていた。比較的たくさん購入するタイプで、一度に20〜30元（約460〜690円）ほど使っていたという。

また、店主の妻・張（ジャン）さんは「（その人物は）午後3〜4時に買いに来ていて、いつも作業服姿だった。ずっと来ていたけど、ここ数日は（宝くじが）当たったからか姿が見えない。絶対に彼だと思う」と笑った。

中国のネットユーザーからは「うそはやめてくれ」「（売り場の）じいちゃんもばあちゃんも演技がうまいこと」「宝くじの売り上げが伸び悩んでるから、助けてほしいということらしい」「当選者の個人情報をすべて公開してくれたら信じるわ」など、宣伝のためのヤラセではないかという声が相次いだ。

また、「当たる確率は数千万分の一。まるで普通に当たるかのような報じ方だな」「どっちしにしても自分は当たらない」「買っても買わなくても当たらないから、（誰かが当たったなんて）誰も信じないんだよ」「そんなに（当選者の）特徴を明かしちゃって…秘密保持という言葉を知らんのか？」といったコメントも寄せられた。（翻訳・編集/北田）